Franco & Cordofones no Cais do Carvão

O cantor madeirense Franco actuou pela primeira vez com a sua banda de cordofones tradicionais madeirense esta tarde no Cais do Carvão numa organização da Câmara Municipal do Funchal.

O artista Franco disse ao DIÁRIO que foi um concerto de cruzamento improvável de british pop com música tradicional acompanhada pelos músicos Roberto Moniz, Ricardo Correia, Victor Filipe e Laura Martins, Salvador França e Luís França.

Ao longo do concerto o artista madeirense ia apresentado os instrumentos tradicionais madeirenses e cantou músicas originais e também grandes temas, como por exemplo pomba branca e Porto Santo de Max.