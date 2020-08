Cristiano Ronaldo fora dos convocados da Juventus 'dá' Bota de Ouro a Immobile

O futebolista português Cristiano Ronaldo ficou hoje fora da lista de convocados da Juventus para o jogo com a Roma, da última jornada da liga italiana, permitindo ao avançado Ciro Immobile assegurar o título de melhor marcador da Europa.

Com o nono título consecutivo já assegurado, o treinador da Juventus, Maurizio Sarri, decidiu não convocar o internacional português, tendo em vista o encontro da próxima sexta-feira, da segunda mão dos oitavos de final de Liga dos Campeões frente aos franceses do Lyon.

O encontro com o Roma, orientada pelo português Paulo Fonseca, agendado para hoje, não terá qualquer influência na classificação, uma vez que a formação de Turim já assegurou o título e os romanos garantiram o quinto posto e o acesso à fase de grupos de Liga Europa.

A ausência de Ronaldo, que soma 31 golos, garante a Immobile, avançado da Lazio, que segue com 35 tentos, o título de melhor marcador da Série A e a Bota de Ouro.

Ciro Immobile, que ainda pode marcar hoje na visita da Lazio a Nápoles, assegura a conquista da Bota de Ouro com, pelo menos, mais um golo do que o polaco Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, que fechou a temporada com 34 golos.

Com o título de melhor marcador já assegurado, Immobile pode ainda bater o recorde de golos na Série A, fixado em 36 pelo argentino Gonzalo Higuain.