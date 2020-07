"Dá para respirar um bocadinho melhor", diz José Gomes

José Gomes não festeja, para já, a permanência na I Liga por uma questão muito simples: matematicamente ainda não está confirmada a manutenção. Mesmo com a vitória no Bessa, os festejos são contidos.

"Enquanto matematicamente as coisas não estiverem resolvidas não podemos facilitar, mas, de alguma forma, dá para respirar um bocadinho melhor, apesar de nós, no futuro, não querermos tirar qualquer rigor e a ideia continuar exactamente com o mesmo sentido de responsabilidade", atirou o técnico maritimista.

Pela organização e por tudo aquilo que aconteceu no jogo, os meus jogadores estão de parabéns e conquistaram com mérito estes três pontos. José Gomes, treinador do Marítimo

Já sobre o desafio, José Gomes assume que este foi "um jogo muito bem disputado", como já sabia que iria ser "com uma equipa muitíssimo bem organizada, como é o Boavista".

"Entrámos muito bem a não deixar o Boavista alimentar o seu jogo interior e a partir daí, como costuma fazer, passar para a construção de situações de finalização. O controlo do jogo foi repartido e acabámos por conseguir solucionar defensivamente os problemas que nos foram surgindo, circulámos à procura da criação de espaços mais próximos da baliza do Boavista. Pela organização e por tudo aquilo que aconteceu no jogo, os meus jogadores estão de parabéns e conquistaram com mérito estes três pontos", referiu.