Alberto João Jardim profere conferência na Assembleia Legislativa da Madeira

Alberto João Jardim vai proferir na próxima segunda-feira, 13 de Julho, uma conferência subordinada ao tema 'Autonomia – Que futuro?'. O evento tem lugar no Salão Nobre do parlamento madeirense pelas 17h30.

O convite foi dirigido pelo presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, ao ex-presidente do Governo Regional, que prontamente aceitou.

Segundo nota da ALM, "Alberto João Jardim tem sido um dos defensores do alargamento dos poderes autonómicos das Regiões insulares e durante muitos anos assumiu a expressão 'contencioso de autonomia' para reivindicar um novo modelo autonómico. Jardim considera que os poderes da República, em relação às regiões devem estar limitados aos 'direitos, liberdades e garantias, defesa e segurança, política externa, tribunais de recurso e sistema nacional de segurança social'."

A conferência apresenta-se também como oportunidade para saber a opinião de Jardim sobre os novos desafios, à governação, colocados pela pandemia da Covid-19.

A iniciativa da Presidência da ALM insere-se no ciclo de conferências intitulado 'Parlamento com Causas', que ao longo do ano tem abordado temas da actualidade transversais a toda a sociedade e sensibilidades políticas, por forma a consciencializar, debater e apontar soluções para as questões mais prementes da sociedade, entre as quais ganha particular relevo a Autonomia.