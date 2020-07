Teófilo Cunha recorda que esta nomeação vem "na sequência do Decreto do Representante da República para a Região Autónoma da Madeira n.º 1-D/2019, de 15 de outubro, que sob proposta de Sua Excelência o Presidente do Governo Regional, que procedeu à nomeação do Secretário Regional de Mar e Pescas, torna-se necessário constituir o Gabinete que irá coadjuvar no exercício das funções de Secretário Regional de Mar e Pescas".

Assim, "ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º e n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, aplicável subsidiariamente à Região Autónoma da Madeira", determina "nomear no cargo de Adjunto do meu Gabinete, o licenciado José Roberto Ribeiro Rodrigues, da Câmara Municipal de Ponta do Sol". No caso, embora tenha actividade política mais ligada a Câmara de Lobos, Roberto Rodrigues é funcionário público na autarquia pontasolense, juntando-se assim ao também anterior presidente da autarquia de Santana.

"Ao nomeado é aplicável o regime remuneratório previsto no Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, sem prejuízo das medidas de contenção em vigor", informa. De acordo com a remuneração da outra Adjunta do Gabinete, Magda Maria Pereira Escórcio Brazão Santos, licenciada em Direito, no cargo por 3.584,70 € mensais, será essa a remuneração de Roberto Rodrigues, 47 anos, natural da Venezuela e Arquitecto de formação.

Com efeitos desde o dia do despacho, o novo Adjunto do Gabinete do secretário regional do Mar e Pescas, transitando do Gabinete Técnico Municipal - Urbanismo da Câmara Municipal de Ponta do Sol, onde exerce desde Janeiro de 2000. Licenciado em Estudos da Arquitectura, pelo Departamento de Arquitectura da Universidade Autónoma de Lisboa, graduação concluída em Setembro de 2011, Roberto Rodrigues é duplamente Mestrado em Arquitectura, pela mesma universidade onde tirou a licenciatura, concluído em Maio de 2015, e em Ordenamento do Território & Sistemas de Informação Geográfica, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, concluído há meio ano (Dezembro de 2019). A este currículo escolar, junta várias outras formações na área da especialidade.

Na área política, além de militante e dirigente do CDS/PP-Madeira, foi deputado na Assembleia Legislativa da Madeira na X (2011-2015) e XI Legislaturas (2015-2019). Como deputado foi "presidente da 3.ª Comissão Especializada da ALRAM, de Recursos Naturais e Ambiente (abrangendo também os assuntos ligados a Agricultura, Mar e Pescas)", entre 2017 e 2019, frisa a nota curricular, justificando assim a nomeação pela experiência nas áreas em que será chamado a coadjuvar Teófilo Cunha.

Em termos autárquicos, foi vereador na Câmara Municipal de Câmara de Lobos sem pelouros entre 2009 e 2013 e entre 2013 e 2017, mas antes tinha sido deputado Municipal na Assembleia Municipal de Câmara de Lobos entre 2005 e 2009 e regressando em 2017 e que ocupa até à data.