PSP vai intensificar acções de fiscalização em bares e restaurantes na Madeira

Na sequência da resolução do Governo Regional, que implica a proibição de beber álcool na via pública para além da meia-noite, o Comando Regional da PSP da Madeira esclarece, em nota enviada à imprensa, que intensificará as acções de fiscalização, "reafirmando assim o seu compromisso em fazer cumprir todas as normas legais e sanitárias que visem a prevenção do contágio epidemiológico do covid-19" na Região.

É proibido beber álcool na via pública para lá da meia-noite na Madeira Através de uma resolução, o executivo madeirense proíbe já o consumo de álcool na via pública depois da meia-noite e todos os estabelecimentos, com ou sem pista de dança, terão de encerrar obrigatoriamente às 2 da madrugada, mesmo tendo licença para operar até mais tarde. Bombas de gasolina e áreas de serviço também são visadas e não vão poder vender bebidas entre a meia-noite e as 8 horas da manhã

Nos casos em que a PSP constate o incumprimento das obrigações previstas na legislação referida, elaborará o respectivo auto de contraordenação ao(s) infractor(es), podendo socorrer-se das medidas de Polícia previstas no regime contraordenacional, nomeadamente através do encerramento provisório do estabelecimento e da cessação de actividades, bem como determinar a dispersão da concentração de pessoas, sem prejuízo de eventual cominação do crime de desobediência, procedendo à detenção do infractor, em caso de resistência ou violação reiterada do cumprimento das normas.

O que é que está definido pelo Governo Regional?