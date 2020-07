Nacional regressa aos trabalhos a 29 de Julho

O Nacional, equipa que ascendeu à I Liga de futebol, anunciou hoje que a preparação da nova época terá início em 29 de julho, com os habituais exames médicos e testes físicos.

O trabalho de campo, sob a orientação da equipa técnica liderada por Luís Freire, tem início agendado para o dia 03 de agosto, sendo uma primeira fase desenvolvida no complexo desportivo do clube.

Posteriormente, está previsto um estágio que irá decorrer em Portugal continental.

Para já, Luís Freire conta desde logo com Daniel Guimarães, Rúben Micael, Witi e Bryan Rochez, que renovaram o seu vínculo com o clube madeirense.

Garantidas estão as saídas dos guarda-redes Gauther e Framelin Ohoulo, dos centrais Felipe Lopes e Diogo Coelho e do médio Kaká. Os emprestados Evouna, Marco Borgnino e Anthony Sosa também não continuarão no clube.