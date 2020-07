Governo enaltece “trabalho fundamental” do Júri Nacional de Exames na Região

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, enalteceu hoje o trabalho fundamental mas de pouca visibilidade que é assegurado pelos elementos que integram a Delegação da Região Autónoma da Madeira do Júri Nacional de Exames.

Reconhecimento feito durante a visita realizada ao ‘anexo’ da Escola Secundária de Jaime Moniz, onde funciona o ‘quartel-general’ dos exames nacionais na Região. “

“Trabalho que não tem uma grande visibilidade, mas que é um trabalho fundamental nesta coordenação para que todo o processo possa seguir todos os trâmites, mas acima de tudo garantir todos os procedimentos que são exigidos para este tipo de avaliação”, sublinhou o governante com a tutela da Educação.

Jorge Carvalho aproveitou a ocasião para fazer votos que “todo este processo possa decorrer com a maior das tranquilidades, fazendo face também ao contexto actual em que nós vivemos”, referindo-se aos constrangimentos decorrentes da pandemia da Covid-19.

No ‘anexo’ do Liceu Jaime Moniz encontrou “cerca 20 pessoas afectas a este serviço, entre professores, assistentes técnicos e assistentes operacionais”, dando particular relevância à “equipa que vai coordenar toda a realização dos exames aqui na Região”.

Lembrou que são “cerca de 4.100 alunos a realizar os cerca de 6.000 exames nesta 1ª fase, que está a decorrer”, entre ontem e o próximo dia 23 de Julho, sendo que a 2ª fase está agendada para realizar-se entre 1 e 7 de Setembro.