A paixão pela Educação

Há um mês, sensivelmente, escrevi, neste espaço, um modesto, mas sentido, tributo à Conceição Pereira que, na altura, atravessava um momento difícil. Longe estava eu de imaginar que, dias depois, aquela Mulher de Armas, com quem tive a sorte e o privilégio de privar de muito perto, partiria desta vida terrena. Confesso que foi uma partida que me custou imenso e que, ainda hoje, me custa acreditar. Não vou aqui repetir tudo o que se escreveu e disse sobre esta Grande Mulher. Hoje, para não maçar muito quem lê este texto, gostaria apenas de me deter numa das inúmeras facetas da Conceição: a da Educadora e de defensora da Escola Pública. Desde sempre habituamo-nos a vê-la empenhada em todas as lutas na defesa de uma Educação de qualidade, acessível a todos, e pela dignificação da carreira docente. A paixão da Conceição pela Educação levou-a, sempre, a incentivar aqueles que com ela privavam a investir na sua formação, cultivando o gosto por aprender sempre e cada vez mais. Defensora da formação ao longo da vida, adepta da Pedagogia de Paulo Freire e apaixonada pela escrita a Conceição foi, e continua a ser, um exemplo para todos os que acreditam que é pela Educação que podemos construir um mundo melhor. De certa forma devo-lhe a ela, também, o facto de me ter licenciado. Nunca perdeu uma oportunidade para me incentivar a não desistir, mesmo quando a minha vontade era contrária. A Educação e a Escola Pública, onde sempre trabalhou e pela qual tanto lutou, ganharam em muito com o seu empenho. Este é, também, um dos seus legados. Que o seu percurso em prol da Educação nos continue a inspirar a todos e a animar na defesa da Escola Pública!