JSD-Madeira debate ‘Educação num mundo pós-covid-19’

A JSD/Madeira promove no próximo dia 16 de Julho, uma reflexão sobre a Educação que conta com o contributo de Nuno Crato, antigo Ministro da Educação do governo PSD. Um momento para os jovens sociais-democratas da Madeira apresentarem as suas preocupações, sobretudo quanto à incerteza de alguns procedimentos que o Ministério da Educação ainda não definiu em relação ao reinício das aulas.

Com a alteração das rotinas individuais e colectivas provocadas pela pandemia Covid-19, há a necessidade de reflectir sobre o futuro.

No que à educação diz respeito, a JSD Madeira considera importante debater o uso da tecnologia que tem sido fundamental no processo de aprendizagem à distância.

Bruno Melim, líder da JSD Madeira, espera um debate “o mais alargado possível”, sobre a educação pós-covid-19.

“É fundamental relevar que o Governo Regional foi pioneiro na preparação do próximo ano lectivo, uma vez que adoptou várias estratégias para permitir o acesso a meios tecnológicos, nomeadamente às famílias mais carenciadas”, sublinha Bruno Melim, explicando que a ideia desta iniciativa é “discutir e analisar quais os modelos que devem ser seguidos, de que forma a educação terá de adaptar-se a esta nova realidade e qual o papel que a comunidade educativa – professores, alunos, encarregados de educação, entre outros – terá de assumir para ultrapassar, da melhor forma, esta nova realidade e todas as alterações ao modelo que a mesma veio introduzir”.

O líder da PSD-M considera “inaceitável” que existam matérias e decisões da competência do Governo da República e, concretamente, do Ministério da Educação, que, a menos de dois meses do reinicio das aulas, ainda estejam por resolver e definir. Deixa claro que a mudança de paradigma que se impõe “não se compadece com estas sucessivas demoras e com a falta de resposta que, também nesta área, se tem verificado, algo que suscita preocupações aos nossos jovens”.