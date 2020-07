O deputado Paulo Neves apelou, hoje, ao Ministro dos Negócios Estrangeiros para que insista, junto do Governo Britânico, no sentido de esclarecer a inclusão da Madeira no corredor aéreo turístico seguro definido por aquele país, retirando-a da lista de quarentena obrigatória no regresso da viagem.

"Não faz qualquer sentido incluir a Madeira numa lista de países ou regiões onde é exigida quarentena e ao mesmo tempo sermos - como o próprio governo da Inglaterra reconhece e classifica - uma das regiões mais seguras do Mundo", disse, na ocasião, o deputado do PSD/M eleito à Assembleia da República, frisando a importância deste esclarecimento.

Paulo Neves apela, assim, a que as entidades britânicas retirem a Madeira e os Açores imediatamente da lista da obrigação da quarentena e Portugal, como um todo, seja retirado no final do mês, na próxima classificação que será feita pelas autoridades, entendendo que, atendendo ao peso deste mercado e à necessária retoma do setor do turismo, na Região e no país, “esta é uma decisão que tem de ser efetivamente revista, na maior brevidade possível”.

Deputado madeirense que classificou de "muito oportuna" esta Audição ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, proposta pelo PSD.