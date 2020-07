Governo esclarece intervenção marítima junto à vila da Ponta do Sol

A vice-presidência do Governo Regional da Madeira já respondeu às declarações proferidas hoje pela presidente da Câmara da Ponta de Sol. Num ofício enviado esta terça-feira à autarca, são recordados os termos em que foi anunciada a intervenção na praia junto ao centro daquela vila.

O ofício começa por lembrar que, “como foi oportunamente esclarecido, aquando do anúncio da intervenção, a realizar pelo Governo Regional na protecção marítima da praia da Ponta de Sol, é nossa intenção dar resposta às diversas solicitações da população do concelho, que anseiam por uma melhoria das condições de fruição balnear”.

Ora, prossegue o ofício, “sabendo que se trata de uma obra marítima, que só pode ser realizada com boas condições de agitação marítima, não nos restou outra opção senão executá-la no início do verão”.

Mais informa, que “o Governo Regional optou, precisamente, por realizar a intervenção por via marítima, por forma a minimizar qualquer possível transtorno que pudesse causar aos banhistas, até pelo curto prazo previsto para a sua realização, pelo que não haverá qualquer interrupção da época balnear”.

Refere ainda que, ao contrário do que foi referido pela autarca, “não só não será prejudicada a época balnear, como a referida intervenção, ao reforçar a protecção da praia, irá contribuir para a dinamização do comércio local”.

Por último, considera até que “é de estranhar que a presidente do executivo camarário venha agora manifestar esta preocupação, quando tal não se verificou aquando da parcial destruição do espaço de restauração existente na praia, em temporais anteriores, quando a autarquia fui chamada a intervir e não o fez”.