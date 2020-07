Amanhã pode faltar água em Santa Maria Maior e Santa Luzia

A Câmara Municipal do Funchal informa que nesta quinta-feira, dia 9 de Julho, irá decorrer uma intervenção no Reservatório do Lombo, afectando o abastecimento de água nas freguesias de Santa Maria Maior e Santa Luzia, nos seguintes arruamentos: Estrada Luso Brasileira, Rua Dr. Sena de Oliveira, Rua Sidónio Pais, Beco Sidónio Pais, Travessa sidónio Pais, Travessa Quintino de Freitas, Beco da Portada, zona do Bom Sucesso ena zona da Rochinha.

Esta intervenção irá ocorrer entre as 22 horas do dia 9 de Julho e as 6 horas do dia 10 de Julho, informou a autarquia, que prometeu “fazer possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção inadiável”.