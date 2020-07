O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, e o secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, visitam amanhã, dia 8 de Julho, o Hospital dos Marmeleiros, no âmbito do arranque das obras de reabilitação de interiores.

Esta empreitada de reabilitação de interiores do Hospital dos Marmeleiros irá corresponder a um investimento de 1.497.900,00 euros (1.827.438,00 euros, já com IVA) e será executada num prazo máximo de 20 meses.

As declarações à comunicação social serão proferidas às 15h30, no exterior do edifício.