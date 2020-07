Rui Alves celebra 25 anos como presidente do Nacional

Rui Alves comemorou ontem, dia 7 de Julho, 25 anos na presidência do Clube Desportiva Nacional.

Em 1994, depois de 22 anos à frente dos destinos da colectividade alvinegra, primeiro como presidente da direcção, depois presidindo a uma comissão administrativa, Nélio Mendonça deu posse a Rui Alves como novo presidente do clube.

"Iniciava-se uma nova etapa na vida do clube, onde o sucesso desportivo se combinou com o aumento significativo do património e das instalações", como lembra o site do Nacional, a assinalar a efeméride.

Rui Alves apenas interrompeu durante um ano, em 2014, o seu percurso como presidente nacionalista, numa altura em que foi candidato à presidência da Liga de Clubes.

O dirigente madeirense é o segundo presidente mais antigo do país, com 25 anos no cargo, sendo somente superado por Jorge Nuno Pinto da Costa, que lidera o FC Porto há 38 anos.