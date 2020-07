Direcção nacional do PSD feliz por poupar meio milhão na campanha da Madeira

O PSD nacional regozijou-se, ontem, com a redução de mais de meio milhão de euros na campanha das legislativas regionais da Madeira de Setembro de 2019, sublinhando que "os gastos contrastam muito com o passado" e são "fruto do controlo da sede nacional", que "colaborou com a estrutura regional e o mandatário financeiro da campanha escolhido".

Num documento de comentário às contas nacionais, a direcção liderada por Rui Rio descreve que a campanha das regionais do ano passado teve um custo global de 348 mil euros, quando no escrutínio de 2015 tinham sido gastos 885 mil euros, ou seja, verificou-se uma redução de 61%. A receita para cobrir as despesas das eleições de 2019 veio da subvenção pública (250,5 mil euros) e da contribuição nacional (97,5 mil euros).

A direcção de Rui Rio realça ainda que "apesar da redução da despesa os resultados eleitorais ditaram a vitória do PSD, o que demonstra que não existe uma relação directa entre o número de votos e o montante da despesa realizada".

As contas anuais de 2019 do PSD foram entregues na sexta-feira na Entidade das Contas e Financiamentos Políticos. A nível nacional, o PSD registou em 2019 um resultado líquido positivo de 891 mil euros, mantendo-se o caminho iniciado em 2018, ano em que o resultado foi também positivo em 764 mil euros. Em 2017 o resultado líquido tinha sido negativo em 2,48 milhões de euros. Em 2019, o PSD reduziu os fornecimentos e serviços externos em 650 mil euros.