PTP pede isenção das rendas dos espaços comerciais no Mercado dos Lavradores

Na sequência da situação de emergência pública, provocada pela pandemia covid-19, a deputada municipal do PTP defendeu que o município do Funchal isente o pagamento das rendas dos espaços comerciais concessionados pela autarquia, tendo dado como exemplo o caso do Mercado dos Lavradores.

"Sabemos que a covid-19 afectou drasticamente o comércio do cidade do Funchal, sobretudo os mais dependentes do sector turístico, há comerciantes em situações dramáticas", disse Raquel Coelho, apelando à solidariedade da Câmara do Funchal, face a esta situação excepcional.