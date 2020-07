Mercado dos Lavradores com arcas frigoríficas requalificadas

O vereador da Câmara Municipal do Funchal, Rúben Abreu, que tutela o pelouro das Obras Públicas na Autarquia, acompanhou, esta semana, os trabalhos de intervenção nas câmaras frigoríficas do Mercado dos Lavradores. A requalificação representa um investimento municipal de cerca de 13 mil euros, e estará concluída no decorrer da próxima semana.

"A intervenção é significativa para a criação de melhores condições de trabalho para os comerciantes que exercem a sua actividade no Mercado dos Lavradores, para os clientes que aqui compram os seus frescos e também para continuar a fazer do mercado um ícone turístico do Funchal. Investir nos mercados municipais é investir no património edificado e na história da nossa cidade", disse.

“Esta beneficiação engloba a substituição do pavimento e portas das câmaras frigoríficas e respectivos corredores, de forma a cumprir com as boas normas e legislação aplicável da higiene alimentar, assim como dotar o espaço de um tipo de piso e acessos que facilitem a entrada e saída de utilizadores em segurança. Durante a intervenção, o município procedeu ao aluguer de um contentor frigorífico que serve as necessidades de todos os comerciantes para que o mercado continue no seu normal funcionamento”, sustentou, adiantando ainda que “serão também recuperadas e pintadas as paredes das câmaras frigorificas e dos respectivos patamares de acesso”.

Rúben Abreu concluiu recordando que “a par desta intervenção, está ainda previsto para o Mercado dos Lavradores, um investimento de 300 mil euros, cofinanciado pelo Turismo de Portugal, em redes de águas, esgotos, electricidade, frio, ventilação e bancas comerciais”.