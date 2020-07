Após adiamento devido a uma situação de carácter de urgência, a limpeza e saneamento da escarpa adjacente ao Passeio Marítimo da Praia Formosa-Socorridos, que será efectuada por parte da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, arranca amanhã, dia 7 de Julho.

"Os trabalhos serão executados por uma equipa de rocheiros da Direcção Regional de Estradas. Esta intervenção, que tem como finalidade a remoção de pedras soltas ou em risco de queda, decorrerá na extensão do Passeio Marítimo e dará, assim, continuidade às acções de recuperação e manutenção desta promenade que têm vindo a ser feitas, de modo a assegurar as melhores condições de segurança e conforto aos utilizadores", explica a Secretaria através de uma nota de imprensa.

"Estas intervenções serão executadas por fases, com início na zona mais oeste, junto à Cimentos Madeira, avançando por zonas de intervenção variáveis nos dias seguintes e até à Praia Formosa, pelo que se pede a todos os utilizadores a maior compreensão pelos incómodos causados e a habitual colaboração no cumprimento da sinalização existente no local", acrescenta a mesma nota.

Recorde-se que a circulação pedonal contará com zonas interditas, durante cerca de 15 dias, das 09 às 18 horas.