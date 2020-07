Youtuber brasileiro veio à Madeira e promoveu a ilha para milhares de internautas

O mercado brasileiro é um dos muitos que a Associação de Promoção da Madeira (APM) quer cativar, conforme já foi noticiado publicamente. A ajudar para atingir esse desígnio está Andy Spinelli, youtuber brasileiro que visitou a ilha antes da chegada do vírus, mas que só no sábado decidiu publicar na página '3em3' a sua experiência no destino insular, junto dos seus mais de 83 mil subscritores.

O sul-americano, que ficou hospedado no Savoy Saccharum, andou de jipe, foi ao Fanal, passou pela Fajã dos Padres, subiu nos teleféricos do Funchal, aventurou-se na descida em carro de cesto e foi ao Porto Moniz vislumbrar as piscinas naturais de origem vulcânica.

Este foi o primeiro episódio, onde Andy deu primazia aos "passeios imperdíveis para fazer na Ilha da Madeira". Seguir-se-ão outras duas produções.