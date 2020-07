“Primeiro chumba o voto de louvor, depois usa o trabalho realizado a seu favor”, critica PSD

A vereação social-democrata eleita à Câmara Municipal do Funchal condena a dualidade de critérios e a falta de coerência do Presidente do executivo municipal que, depois de ter chumbado, na quinta-feira passada, o voto de louvor ao Governo Regional – proposto pelo PSD pelo trabalho realizado, a todos os níveis, no combate e contenção da pandemia covid-19 na Região – vem agora usar esse mesmo trabalho e os bons resultados obtidos para “retirar dividendos políticos e tentar um protagonismo individual, através do trabalho que ele próprio não reconheceu e menosprezou, enquanto autarca, até agora”. Vereadores que, aliás, evidenciam a contradição dessa postura perante as declarações que foram proferidas, na referida reunião camarária, pelo Presidente.

“É lamentável ver um Presidente de Câmara procurar obter protagonismo de um trabalho que desvalorizou e menosprezou por completo, até à data, o que é bem elucidativo da sua falta de consistência e da sua total ausência de princípios democráticos”, sublinham os vereadores social-democratas, que, neste enquadramento, lamentam que, junto do Primeiro-Ministro Britânico, se tenham feito valer argumentos fortes a favor da Madeira "que, aqui e apenas por questões político-partidárias, foram totalmente ignorados”, vincando que a estratégia seguida pelo Governo Regional “foi materializada por um conjunto de cidadãos que merecia outro respeito por parte deste executivo”.