Mulher suspeita de assalto à mão armada em Câmara de Lobos

Uma mulher é suspeita de ter assaltado, na manhã desta segunda-feira, uma loja de pronto-a-vestir, em Câmara de Lobos. A Polícia de Segurança Pública encontra-se a investigar o roubo que deixou o fundo de caixa sem 130 euros.

O crime foi perpetrado com recurso a uma arma branca, que a alegada assaltante usou para conseguir manietar uma mulher que se encontrava na loja. Sob ameaça, a vítima viu-se obrigada a entregar o dinheiro que se encontrava na caixa registadora à mulher que tinha um gorro na cabeça.

A vítima não terá sofrido quaisquer ferimentos decorrentes da coação sob arma branca levada a cabo pela assaltante.

Criminalidade violenta na Região tem vindo a crescer

De recordar que, tal como o DIÁRIO noticiou na sua edição impressa de 25 de Junho, a criminalidade violenta foi aquela que mais cresceu, na Região, em 2019, de acordo com os dados do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI).

Apesar do roubo na via pública ser o crime violento e grave mais comum na Madeira, o que mais cresceu foi o roubo em estabelecimentos. No ano de 2019, registaram-se 12 ocorrência de roubo em edifícios comerciais e industriais, o que representa um aumento de 200% comparativamente com o ano anterior.

O mesmo documento refere ainda que, na Madeira, deu-se um aumento de 5% na criminalidade participada em 2019, quando comparada com 2018, o que se traduz no pior registo dos últimos cinco anos.

Em suma, a Madeira foi uma das cinco regiões do país que registaram mais crimes em 2019 do que no ano anterior.