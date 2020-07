'Palo Golfers' ergue troféu do Circuito Golfe Empresas CGSS/DIÁRIO

A empresa ‘Palo Golfers’ festejou esta tarde o título de campeã do Circuito Golfe empresas CGSS/DIÁRIO, que teve lugar, ao longo dos dois últimos días no campo do Santo da Serra.

Naquela que é a sexta edição do evento, Lino Bento, Ana Bento, Fernando Paulino e João Ornelas, rubricaram um jogo consistente ao longo das duas voltas que marcaram a edição deste ano do circuito, festejando assim o título com toda a justiça. Depois de estar a liderar, por apenas um ponto, no final do primeiro dia (72 pontos) a equipa conseguiu hoje o melhor resultado na modalidade de foursomes, com 70 pontos, o que foi suficiente para erguer o troféu com um agregado de 142 pontos, mais 12 que o segundo clasificado, a formação a empresa ‘Vespas Óptica da Sé/Flinstones, composta por Fernando Ramos, Carlos Bruno Alexandre, José Francisco Carreira e Charles Vidal.

Já a medalha de bronze veio a ser entregue aos campeões dos últimos três anos do circuito, a empresa ‘The Vine’ de Fernando Vieira, António Henriques, Ricardo Antão e Norberto Henriques. A equipa partiu ontem para a derradeira volta do evento no 15.º posto (61 pontos) tendo feito uma grande recuperação, já que, com os 67 pontos alcançados na derradeira jornada, permitiu à empresa/equipa voltar a subir ao pódio.

De referir que a edição deste ano contou com um total de 23 empresas, 96 golfistas.

Deixamos aqui o ranking final desta sexta edição do Circuito Golfe Empresas CGSS/DIÁRIO