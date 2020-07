'Palo Golfers' lidera Circuito Golfe Empresas CGSS/DIÁRIO

Arrancou hoje a sexta edição do Circuito Golfe Empresas CGSS/DIÁRIO, que está a ter lugar no campo do Clube de Golf do Santo da Serra.

Um total de 23 empresas, 96 jogadores, lutam pelo título do circuito, que este ano está a ser jogado em dois dias consecutivos, com a consagração do campeão de 2020 a ser encontrado no dia de amanhã.

Nesta primeira jornada, e jogado no percurso Serras-Machico, na modalidade de greensomes, Fernando Paulino, João Ornelas, Lino Bento e Ana Bento formaram o quarteto da equipa/empresa 'Palo Golfers' que conseguiu o melhor resultado, passando desta forma a liderar o evento com um total de 72 pontos net, contra os 71 da empresa 'Marina Shopping' (Francisco Renato Silva, João Andrade, Rui Freitas e Joe Teixeira Mendes) que está no segundo lugar da competição. Já o último lugar do pódio é ocupado pela ‘Hole in One/Flinstones’ de Diogo Gouveia, Luís Costa, Guilherme Luís e Crisóstomo Luís que soma 69 pontos.

Hoje cumpre-se a derradeira jornada, com as saídas a serem feitas no formato shotgun a partir das 9 horas, no percurso Desertas – Serras e com os jogadores a jogarem na modalidade de Foursomes.

Deixamos aqui a classificação do primeiro dia do circuito, bem como o draw para o dia de amanhã.