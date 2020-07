CDU acusa Câmara do Funchal de não cumprir promessas

Numa acção de contacto com a população de São Roque, no Funchal, a deputada municipal da CDU acusou a Câmara Municipal do Funchal de não cumprir com as suas promessas. Em causa estão a Vereda da Cova e a Vereda do Calhau dois exemplos concretos de promessas antigas que “transitaram dos executivos do PSD, mas que os executivos que gerem a Câmara Municipal do Funchal desde 2013, não souberam dar resposta”.

Herlanda Amado diz que o Funchal continua com desigualdades no seu desenvolvimento, sobretudo quando outros valores e interesses se sobrepõe ao superior interesse das populações. “Temos vindo a dizer que os problemas das pessoas não desapareceram com o surgimento desta pandemia, estão mais agravados e muitos deles camuflados pela inércia de alguns responsáveis políticos”, salientou a deputada municipal, apontando para os “graves problemas de acessibilidades que ainda não foram resolvidos pela Autarquia”. Lamenta a troca de ‘galhardetes’ entre o executivo camarário e os autarcas dasJjuntas de freguesias, quando estes deveriam “estar unidos para resolverem os problemas de quem os elegeu”.

Herlanda Amado salienta que estas veredas são “apenas duas das muitas obras que já vêm sendo prometidas há vários anos, mas, à semelhança de tantas outras, tardam em arrancar”, isto apesar de estarem inscritas em vários orçamentos de executivos (PSD-PS).

Nestas jornadas de contactos com a população, a CDU vai percorrer todo o concelho para “denunciar situações como esta”, exigindo uma “intervenção urgente da Autarquia”, pois as pessoas esperam “o cumprimento por parte dos decisores políticos que elegeram".