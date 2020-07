Rali da Calheta apresentado esta segunda-feira

A 16.ª edição do rali da Calheta, agendada para 17 e 18 de Julho, vai ser apresentada esta segunda-feira, no dia em que terminam as inscrições para a prova.

A organização - a cargo do Club Sports da Madeira, em parceria com a Câmara Municipal da Calheta - vai apresentar uma lista de inscritos que certamente vai agradar aos adeptos do automobilismo, com a presença dos principais pilotos madeirenses, além da participação das equipas nacionais que disputam os lugares cimeiros do Campeonato de Portugal de Ralis.

Pilotos como Ricardo Teodósio, Bruno Magalhães, José Pedro Fontes, Armindo Araújo, Miguel Correia e Pedro Almeida vão estar na Calheta para preparar o Rali Vinho da Madeira (6, 7 e 8 de Agosto), juntando-se a Alexandre Camacho, Miguel Nunes, Pedro Paixão, Rui Pinto, Gil Freitas, entre outros, na prova que marca o início do Campeonato de Ralis da Madeira.

A conferência de imprensa de apresentação do evento vai decorrer a partir das 18h30, na Câmara da Calheta.