A Vialitoral - Concessões Rodoviárias da Madeira, S.A. informa que, devido a trabalhos de pavimentação, será necessário encerrar ao trânsito o ramo de saída da Via Rápida (VR1) no nó 18 (Gaula), no sentido Funchal - Ribeira Brava, no dia 4 de Agosto, das 10 às 02 horas.

A Vialitoral sugere como alternativas, a saída da VR1 no nó anterior, nó 19 (Boaventura), ou no nó seguinte, nó 17 (Porto Novo).