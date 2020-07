Projecto Inovador da UMa e da Unidade de Bioquímica da Madeira recebe financiamento de 100 mil euros

O projecto 'Iodo azul', desenvolvido pela Universidade da Madeira (UMa) e pela Unidade de Bioquímica da Madeira (UBQ II), empresa fundada por João Dionísio vocacionada para a economia azul, obteve um financiamento de 100 mil euros, no âmbito da call INNOV-ID, ao abrigo de um fundo de capital de risco gerido pela Portugal Ventures, em parceria com a ANI - Agência Nacional de Inovação, a PME Investimentos, Sociedade de Investimento, S.A. e a Startup Portugal.

"O financiamento vai ajudar na obtenção das patentes nacionais e internacionais, na compra de equipamento industrial, na criação de dois a três postos de trabalho, no desenvolvimento da estratégia comercial do produto (desenvolvimento de imagem, designadamente embalagem, rotulagem, branding em geral) e, posteriormente, na transferência para o mercado das cápsulas de iodo, como suplemento alimentar", refere a UMa em comunicado.

Quanto ao projecto propriamente dito, a Universidade explica que:

"Insuficiência de iodo é uma das principais deficiências nutricionais no mundo. Os distúrbios causados por esta insuficiência são praticamente transversais a todos os indivíduos, sendo particularmente prejudicais nas crianças, mulheres grávidas e lactantes, e nos idosos. Assim, a UMa e a UQB II uniram esforços e desenvolveram bio-extratos de macroalgas marinhas para combater a carência de iodo na população mundial".

Desta investigação resultaram vários protótipos de produtos alimentares "com incorporação de algas, como, especiarias e outros de valor acrescentado a produtos existentes como farinhas, pão e pastas; e, sobretudo, um suplemento alimentar, designadamente as cápsulas de extracto rico em iodo".

"Estas cápsulas são um extracto natural, que, para além do iodo, fornecem uma gama diversificada de nutrientes, vitaminas e minerais benéficos para o metabolismo humano, nomeadamente ferro, cálcio, magnésio e proteínas, entre outros. As proteínas das macroalgas marinhas utilizadas neste produto possuem um elevado teor de aminoácidos essenciais, garantindo a estabilidade do iodo durante a assimilação", descreve o comunicado.

A equipa de trabalho responsável pela apresentação da candidatura à Portugal Ventures é composta por Eduardo Leite, docente da Escola Superior de Tecnologias e Gestão da UMa e coordenador nacional do Poliempreende - programa universitário de empreendedorismo; por Miguel Ângelo Carvalho, docente da Faculdade de Ciência da Vida e coordenador e investigador do ISOPlexis - Centro de Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar da UMa; por Nuno Nunes, estudante de doutoramento, e por Sónia Alves, bolseira de investigação no ISOPlexis. Integram também esta equipa Danny de Sousa, Maria Miguel Leite e Helena Pinho, respectivamente, gerente, coordenadora geral e administrativa da UBQ II.

Esta equipa respondeu ao repto lançado pela StartUp Madeira e pela vice-reitora para a área de empreendedorismo da UMa, em mais um trabalho "frutífero" das duas entidades.

Sobre a Portugal Ventures:

A Portugal Ventures é uma sociedade gestora de fundos de capital de risco público vocacionada para apoiar o desenvolvimento de projectos inovadores com impacto na competitividade nacional e com capacidade de internacionalização. Para apoiar as startups portuguesas e o ecossistema do empreendedorismo a superar as consequências da pandemia Covid-19, a Sociedade lançou três instrumentos de financiamento, entre os quais destaca-se a call INNOV-ID.

Esta call visa promover o acesso ao financiamento de capital de risco a projectos de âmbito científico e tecnológico, nas fases 'Pre-Seed', 'Seed' ou 'Early-Stage', que possuam tecnologia desenvolvida, mas que estejam ainda em fase de protótipo, prova de conceito ou em validação de 'product-market-fit'.

Na Madeira a dinamização é garantida pela Startup Madeira, parceiro oficial da Portugal Ventures.