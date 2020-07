Meio milhão dos dois milhões de euros que envolve o novo projecto de turismo rural do empresário Márcio Nóbrega está já pronto a receber os primeiros hóspedes e foi hoje ‘inaugurada’ pelo presidente do Governo Regional. A renovada Quinta da Moscadinha, na Camacha, deixou Miguel Albuquerque “muito satisfeito” com o “muito bom gosto” empregue na requalificação e adaptação do edifício principal – que corresponde à primeira fase, agora concluída.

O projecto iniciado há dois anos termina agora a primeira de três fases, com a conclusão da nova unidade de turismo rural composta por 11 quartos (capacidade para 22 hóspedes), projecto que acabou por ser redimensionado depois de “inicialmente pensado para incluir mais unidades de alojamento”, admitiu o empresário.

Nesta 1.ª fase foi investido meio milhão de euros, apenas um quarto do investimento global, “cerca de dois milhões de euros com apoios comunitários”, através do PRODERAM.

Márcio Nóbrega adiantou que a 2ª fase do projecto, “a construção de restaurante [típico] ” nas imediações da Quinta, “já arrancou. Já estão as máquinas no terreno”, fez saber. Seguir-se-á a 3ª e última fase do arrojado projecto, um espaço expositivo dedicado ao vime e à sidra localizado na antiga Quinta da Portada Branca. Com o propósito de “recuperar um pouco da tradição da Camacha”, o empresário camachense faz saber que quer “criar um pomar de maçãs e um lagar para fazer produção de sidra natural” e através do engarrafamento desta, revela desde já que vai “tentar lançar uma marca [de sidra] no mercado com produto local”.

O que poderá acontecer já a partir do próximo Verão, que é o prazo previsto para ter concretizado as duas fases em falta. “Até Junho do ano que vem está concluído”, assegurou.

Acompanhado dos presidentes do Governo Regional e da Câmara Municipal de Santa Cruz, o dinâmico empresário está confiante que será “uma mais-valia para a Camacha e para a ilha, ter um projecto como este”.

Embora já com experiência no alojamento local, o empresário que agora aposta no turismo rural adiantou que “a partir do próximo fim-de-semana, estamos cheios”, mas com a ressalva que para começar, vai “abrir de forma gradual”, também para “dignificar o espaço”.

Depois da visita guiada pelos jardins e interior da residência, Miguel Albuquerque não poupou nos elogios, fazendo questão de lembrar que Márcio Nóbrega iniciou a actividade empresarial quando Albuquerque era ainda presidente da Câmara Municipal do Funchal. Prenúncio para o “sucesso em todos os empreendimentos que se tem metido”, destacou.

Rendido com a “zona paradisíaca” proporcionada com a recuperação da casa e o ambiente criado, Albuquerque aconselhou os madeirenses “enquanto isto não está cheio de estrangeiros, a aproveitar passar cá uns dias”, concretizou.