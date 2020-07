Além das três equipas de intervenção em acções de patrulhamento, vigilância e ataque inicial durante as 24 horas no âmbito do POCIF 2020, os Bombeiros Voluntários Madeirenses realizaram nas últimas 18 horas – desde a meia-noite – sete serviços de emergência pré-hospitalar encaminhando para o Hospital Dr. Nélio Mendonça seis vítimas de doença súbita e um ferido vítima de queda.