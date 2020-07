Vídeo mostra evolução da obra de construção da Via Expresso da Fajã da Ovelha/Ponta do Pargo

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas divulgou, esta segunda-feira, um vídeo que mostra da obra de construção da segunda fase da Via Expresso Fajã da Ovelha / Ponta do Pargo, que permitirá a conclusão da ligação da Estrada Regional 101, entre a Raposeira e a Ponta do Pargo, com uma extensão 5 705 metros.

Este troço rodoviário integra a rede regional de Vias Expresso, nomeadamente a VE3 situada entre a Ribeira Brava e a Ponta do Pargo.

A execução deste troço rodoviário foi dividida em duas fases, sendo que a primeira fase encontra-se integralmente concluída, representando um investimento para a Região Autónoma da Madeira de 34 milhões de euros.

Já os trabalhos da segunda fase estão orçados em 48 milhões.

"Na segunda fase da obra serão executados cinco viadutos com extensões compreendidas entre os 150 e os 230 metros, quatro passagens superiores de restabelecimento dos arruamentos existentes e cinco rotundas que irão permitir a ligação da via expresso às povoações adjacentes. Fazem igualmente parte desta fase os trabalhos de terraplenagem, de drenagem e das estruturas de consolidação e suporte nos troços a céu aberto, assim como todos os trabalhos de pavimentação, sinalização e instalação dos equipamentos de iluminação, segurança, ventilação e rede de combate a incêndios", refere a Secretaria na sua página oficial.