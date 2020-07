Arcanjo Silva é o primeiro youtuber madeirense a chegar aos 100 mil seguidores no Tik Tok.

O youtuber recorreu às redes sociais para agradecer o facto de ter batido mais um recorde.

"1.° youtuber madeirense a chegar aos 100 mil seguidores no Tik Tok sem fazer qualquer dança. Após 6 meses (criação da conta - Janeiro) chegamos a 1 das 10 etapas antes do 1 milhão. Obrigado a todos que me acompanham lá. Obrigado a todos por me ajudarem a bater recordes únicos" escreveu Arcanjo Silva na publicação feita no Facebook e Instagram.

Recorde-se que Arcanjo Silva, juntamente com o irmão, Apolo Silva, são dois youtubers madeirenses, conhecidos por 'Irmãos Silva', que possuem 16,4 mil subscritores no Youtube.

Um dos vídeos com mais visualizações está relacionado com o sismo que ocorreu na Madeira, no passado mês de Março. O vídeo já conta com 13 mil visualizações.