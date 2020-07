Novos apoios e défice partilhados pelos jornais

Chegou ao fim o caso de Manuel Machado, ex-técnico do Nacional, que o opôs ao hospital no Porto onde realizou uma lipoaspiração o abdómen e que lhe furou os intestinos, colocando-o entre a vida e a morte em 2009. O tema faz manchete na edição de hoje do Correio da Manhã. “Erro em operação condenado com 100 mil euros”, lê-se no título. O Supremo Tribunal aumentou a indemnização ao treinador de futebol. Nesta edição também a notícia de que os apoios do Governo vão até ao final do ano, um “balão de oxigénio para travar despedimentos e ainda na política nacional relacionada com a covid-19: “Défice dispara para 6,1 mil milhões”. Na imagem Cavani e Hulk. “Portugal atrai valhas estrelas”. O primeiro está encantado com o Estádio da Luz, o segundo só pensa em jogar no dragão.

Hoje a capa do jornal Público apresenta casas do Novo Banco a subir uma duna na esperança de não caírem ao mar. “Novo Banco vendeu 13 mil imóveis a preço de saldo a fundo nas ilhas Caimão. Diz o matutino que vendeu a emprestou dinheiro a quem comprou. No Público chamada também para a questão do défice, aqui apontado com um valor de 6,8 mil milhões devido à quebra de receita na ordem dos 2.423 milhões O Estado vai pagar trabalho em empresas com quebra de rendimentos de 75%.

No JN, a maior diz que o internamento domiciliário aumentou 400% com a pandemia. Na imagem, o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR: “Tecnologia de ponta desvenda crimes na estrada”. No cabeçalho, destaque para a final da Taça, em rodapé o referido apoio extra do Estado às empresas.

No Diário de Notícias a imagem convida a banhos, um areal do Algarve. São muitas pessoas para quem vem de fora, está vazio, para quem lá vive. Hoje a manchete é sobre os novos apoios. As ajudas mudam consoante as perdas reportadas. As Finanças desvalorizam défice. “Boa parte da ‘degradação’ é ‘temporária’”.

No i, “Crise deverá provocar novo recuo na natalidade”. Nos primeiros 6 meses nasceram em Portugal 42.149 bebés. Grávidas infectadas diagnosticadas estão entre os 160 a 170. O estado de calamidade terminou em Lisboa e as seguradoras já começaram a reembolsar clientes. Pode reaver cerca de 10% do seu seguro automóvel. Os 6,8 mil milhões do défice também estão na primeira página em menor tamanho. Aqui também as medidas do Governo para a economia, incluindo novo lay-off e 70% das horas não trabalhadas.

A manchete do Negócios é precisamente sobre isto: “Novo lay-off só apoia reduções de horário”. Empresas com quebra igual ou superior a 75% não podem continuar no lay-off simplificado. Nas outras em destaque, os empréstimos às famílias que estão a desacelerar; as exportações que vão demorar até três anos a recuperar; e apenas metade dos projectos de hidrogénio passaram no exame. Só 37 estão em condições de se candidatar aos fundos.

Nos desportivos, A Bola destaca que os jogadores do Benfica não podem ir de férias fora “Ninguém sai do país”. O Record coloca em grande o presidente do Sporting “Varandas presta contas”. O Jogo coloca a I Liga “à lupa”.