Governo leva bandeira dos apoios a São Roque do Faial

O Fundo de Apoio Regional a Organizações Locais (FAROL) foi um dos apoios destacadas ontem pela secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, na tomada de posse dos órgãos sociais da Casa do Povo de São Roque do Faial, para o combate às consequências da covid-19, revelou o seu gabinete. Outro foi o Fundo de Emergência para Apoio Social, destinado a apoiar as famílias e as empresas madeirenses, programa este no montante de 5 milhões de euros, numa altura em que, deu conta ainda, 7,7% da população ativa em lay-off.

Na intervenção, Augusta Aguiar falou dos treze contratos-programa celebrados com várias casas do povo dos diferentes concelhos no âmbito do FAROL, destinado a contribuir para a prossecução de projectos sociais, assim como das outras medidas de âmbito social e económico tomadas pelo Executivo para ajudar quem passa por mais dificuldades nesta fase. “(…) sempre com o foco no apoio aos cidadãos, nomeadamente os mais vulneráveis e apostando igualmente na manutenção dos postos de trabalho e incentivos à normalização da actividade empresarial”, destacou.

Segundo a secretária, os 7,7% da população activa que se encontra em lay-off é um valor “significativamente inferior ao registado em meses anteriores”. A governante acredita que se deve aos apoios do Governo Regional, assim como à “resiliência e capacidade de superação de crises” por parte dos empresários.