Trabalhador atropelado na via rápida

Um homem que estava a trabalhar na sinalização dos trabalhos na via rápida foi atropelado esta manhã por uma viatura que seguia no sentido Câmara de Lobos-Funchal. O acidente aconteceu por volta das 7h30 nas imediações de Santa Rita e obrigou à intervenção da EMIR - Equipa Médica de Intervenção Rápida e dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que transportaram o ferido para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Para já não é conhecida a extensão dos ferimentos.