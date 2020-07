Trabalhador atropelado ontem na via-rápida faleceu

O trabalhador ontem atropelado na via rápida nas imediações de Santa Rita acabou por não resistir aos ferimentos e morreu. A vítima, que fazia sinalização do trânsito, era de Santa Cruz, tinha 53 anos, era casado e deixa três filhas.

Segundo o DIÁRIO apurou, o homem tinha estado a trabalhar no turno da noite e estava de saída quando foi colhido por uma viatura que circulava no sentido Câmara de Lobos/Funchal.

No local estiveram bombeiros do Corpo de Sapadores do Funchal, assim como uma equipa da EMIR - Equipa Médica de Intervenção Rápida que ao longo de mais de uma hora o tentou reanimar, tendo-o depois transportado para o hospital, onde acabaria por falecer.

À família, o DIÁRIO envia sentidas condolências.