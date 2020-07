Secretária da Inclusão destaca determinação os empreendedores

Augusta Aguiar participou, esta manhã, na cerimónia de assinatura de contratos de concessão de incentivos, no âmbito do Programa de Criação de Empresas e Emprego – CRIEE, que se realizou no auditório do Instituto de Emprego da Madeira.

A secretária regional de Inclusão Social e Cidadania louvou a determinação dos empreendedores que, "apesar das adversidades, optaram por responder aos desafios com resiliência, como é característico dos madeirenses e dos porto-santenses".

Os dez contratos assinados contemplam a criação de 14 novos postos de trabalho e correspondem a um montante global de apoio por parte do Governo Regional na ordem dos 155 mil euros.

O programa CRIEE visa reforçar os apoios financeiros a desempregados, a criação de postos de trabalho, simplificar o processo de pagamentos aos empreendedores e incentivar a criação de empregos no âmbito da economia azul e verde.