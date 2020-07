Conselho de Governo avança com Programa de Recuperação da Economia

O Conselho do Governo, reunido em plenário, esta quinta-feira, 23 de Julho, "incumbiu o secretário regional de Economia de promover as diligências necessárias à contratação pública destinada à elaboração do 'Programa de Recuperação da Economia da Região Autónoma da Madeira' (PRERAM)", revelou o executivo regional nas conclusões dirigidas à imprensa.

"O PRERAM tem por objectivo debelar os efeitos negativos da pandemia provocados pelo confinamento, acelerar a retoma económica, equilibrando a progressiva normalização da vida económica e social com as exigências de saúde pública e estabilizar a economia, potenciando um novo modelo de desenvolvimento económico".

Para este efeito, salienta o conselho de Governo, impõe-se "a elaboração de um plano de natureza estratégica e operacional que perspective e robusteça as intervenções dos diferentes actores públicos, associativos e privados, oferecendo-lhes um referencial de enquadramento estratégico estável, no âmbito do qual possam desenvolver a sua capacidade de iniciativa"

Desta reunião resultaram ainda as seguintes deliberações:

Aprovar a aquisição, pelo valor global de 1.017.690 euros, de duas parcelas de terrenos necessários à construção do Novo Hospital;

Aprovar a expropriação, pelo valor global de 1.147,50 euros, de uma parcela de terreno necessário à obra da Via Expresso Fajã de Ovelha – Ponta do Pargo;