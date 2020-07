Acampamento no Parque Ecológico do Funchal reabre a 27 de Julho

A área de acampamento no Parque Ecológico do Funchal reabre ao público n aproxima segunda-feira, 27 de Julho, podendo as autorizações ser requeridas a partir de hoje, desde que cumpram com todas as normas de segurança estipuladas.

Segundo a Vice-Presidente do Município, Idalina Perestrelo, que tutela o Parque Ecológico do Funchal, “uma vez que as autoridades de saúde indicam que pode ser retomada a actividade de campismo, foi preparado um conjunto de regras para que o espaço seja usufruído por todos em plena segurança.”

As autorizações para acampamento na área do Chão da Lagoa podem ser solicitadas online, ou presencialmente no centro de recepção do Parque Ecológico do Funchal entre as 9h30 e as 16h30.

“A capacidade de carga fica reduzida a um máximo de 20 tendas ou 80 pessoas em simultâneo, sendo exigido um distanciamento de 5 metros entre as tendas”, refere Idalina Perestrelo, salientando que passa a ser proibido o aglomerado de pessoas, salvo quando correspondem ao mesmo agregado familiar e nunca superior a dez pessoas. É ainda pedido aos campistas que mantenham os espaços limpos e depositem os resíduos nos contentores de recolha selectiva distribuídos para o efeito, recordando que o cumprimento estrito das medidas de segurança “minimiza riscos e garante a saúde pública”, realça Idalina Perestrelo.