Idosa pouco reactiva transportada às urgências

Uma idosa foi ao início da tarde encaminhada para o serviço de urgências do Hospital Central do Funchal depois de ter sido encontrada quase inanimada e com vómitos, no apartamento onde reside, no centro do Caniço. O alerta ao Serviço Regional de Protecção Civil para o estado de saúde bastante debilitado da septuagenária foi dado pouco depois das 12h30 e acabou por mobilizar uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que fizeram o transporte da doente para a unidade hospitalar.