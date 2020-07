Prisão efectiva para dupla acusada de assaltos a gasolineiras

O Tribunal de Aveiro condenou hoje dois homens a penas de cinco anos e nove meses e seis anos de prisão, por vários assaltos a gasolineiras ocorridos em setembro de 2019 na região.

Durante a leitura do acórdão, a juíza presidente disse que o Tribunal deu como provada a quase totalidade dos factos de que os dois arguidos vinham acusados.

Os dois arguidos, ambos com cerca de 30 anos, foram condenados pela prática, em coautoria, de quatro crimes de roubo consumados. Um deles foi ainda condenado por um crime de roubo na forma tentada.

Os quatro assaltos ocorreram entre os dias 09 e 17 de setembro do ano passado, tendo como alvo postos de abastecimento de combustíveis nos concelhos de Águeda e Aveiro.

Enquanto um dos assaltantes ficava no carro à espera, o outro entrava no estabelecimento com a cara tapada e, sob ameaça de uma faca, exigia dinheiro aos funcionários. No total, foram furtados cerca de 1.350 euros.

O quinto caso diz respeito a uma tentativa de assalto a um posto em Albergaria-a-Velha levada a cabo apenas por um dos indivíduos. No entanto, o arguido terá desistido quando os funcionários disseram que a polícia estava a chegar.

Durante o julgamento, os arguidos confessaram a prática dos factos, justificando os roubos com a necessidade de conseguir dinheiro para comprar droga que ambos consumiam.

Os arguidos foram detidos em 02 outubro de 2019, encontrando-se desde então em prisão preventiva.