Roubado e agredido por cinco assaltantes na noite funchalense

Um homem com 46 anos de idade foi atacado por um grupo de cinco assaltantes na madrugada desta quinta-feira, abaixo do estádio dos Barreiros, no Funchal, que lhe roubaram cerca de 200 euros em dinheiro.

Segundo apurou o DIÁRIO, o homem regressava a casa a pé quando foi abordado por um bando, na Rua Dr. Pita, próximo da rotunda do entroncamento com a Rua João Paulo II, pouco depois das 4 horas da manhã.

Um dos indivíduos pediu-lhe dinheiro mas ao ver que não contava com a colaboração, imobilizou-o colocando o braço em volta do pescoço, enquanto os outros membros do grupo distribuíam murros e pontapés até derrubar e deixar o homem sem capacidade de resistência.

Por fim, sacaram cerca de 200 euros da carteira e colocaram-se em fuga, abandonando a vítima prostrada no solo e bastante maltratada.

O homem recuperou e prosseguiu o caminho até casa mas ao fim de uma hora, quando se encontrava junto ao hotel Jardins da Ajuda, pediu auxílio a um transeunte que por sua vez alertou as autoridades.

A PSP esteve no local pelas 5h20 da manhã, tal como uma ambulância que prestou os primeiros socorros ao homem que foi transportado para o hospital para ser assistido e examinado. Além dos hematomas, poderia ter sofrido alguma fractura.