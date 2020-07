MADINSP reage ao PS sobre monopólio das inspecções automóveis na Madeira

A MADINSP reage ao PS-M sobre o monopólio das inspecções automóveis na Madeira, tal como foi avançado hoje na edição on-line do DIÁRIO.

Através de um comunicado de imprensa, diz que "o deputado à Assembleia da República, Carlos Pereira, tem revelado, em declarações públicas, o seu particular empenho junto de órgãos da República relativamente à actividade de inspecção técnica de veículos levada a cabo pela MADINSP".

"Acontece que o respeito devido às suas intervenções e empenho não se compadecem com a falta de rigor, designadamente, no que se refere aos preços praticados na RAM pela MADINSP, quando comparados com os do Continente e da Região Autónoma dos Açores", afirma.

Na verdade, acrescenta o mesmo comunicado, "os preços em causa são fixados, no Continente, pelo Governo da República, e, nas Regiões Autónomas, pelos respectivos Governos Regionais, sendo que os preços praticados na RAM são os mais baixos do país".

"A situação na RAM é em todo idêntica à da RAA, ou seja, a existência de um operador por ilha, atenta a limitação dos respectivos mercados insulares e a especial preocupação de privilegiar a qualidade do serviço prestado e a segurança da circulação automóvel", sustenta.

"O rácio de Centros de Inspecção na RAM é de 0,005/Km2, enquanto que, no Continente, é de 0,002/Km2, o que significa que os utentes têm de percorrer uma distância superior ao dobro do que acontece na Região, para aceder a um Centro de Inspecção", continua.

Concluiu, dizendo que "a MADINSP está completamente disponível para prestar todos os esclarecimentos e informações que possam habilitar todos os senhores deputados, sejam da Assembleia Legislativa da Região, sejam da Assembleia da República, das condições de absoluta legalidade em que exerce a sua actividade, com o rigor exigido pelo relevante interesse público que a mesma envolve".