Obras de recuperação no Museu da Baleia

Começam ainda este mês as obras de recuperação dos revestimentos exteriores e pavimentos do Museu da Baleia, uma obra da Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-Estruturas através da Direcção Regional do Equipamento Social e Conservação, um investimento de quase 35.000 euros para executar em dois meses. A conclusão dos trabalhos está prevista para Setembro próximo.

Segundo divulgou a Secretaria liderada por Pedro Fino, a intervenção passa por a reparar e/ou substituir as placas de alumínio que revestem a fachada e por reparar a calçada exterior “nas áreas em que apresenta assentamentos consideráveis”, obras de conservação realizadas com vista a garantir a segurança de pessoas e bens.

O investimento total é de 34.973,82 euros e o prazo de execução de 60 dias.

Na nota enviada à redacção, Pedro Fino afirma que a preservação e conservação do património colectivo “é um dos eixos fundamentais da acção” da sua Secretaria.