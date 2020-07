'Momentos em "Leiname"' para conhecer na Galeria Anjos Teixeira no Funchal

A Galeria Anjos Teixeira, situada na Rua de João de Deus, no Funchal, inaugurou nesta quinta-feira, a Exposição de Fotografia da autoria de Xavier Araújo, intitulada «Momentos em "Leiname"».

"Nesta Exposição cada uma das fotografias constitui um desafio aos sentidos a que sejam levados pelo olhar a lugares e para momentos de autenticidade e genuinidade na Ilha da Madeira", refere nora da galeria.

Já o autor indica que foi "percorrendo a Ilha, maioritariamente na companhia dos Nobres Madeira Lés a Lés, que cada foto ganhou a alma de cada um Deles, de Todos e de Tudo o que me inspira".

"Xavier Araújo, é um apaixonado pelo prazer da Vida, pela liberdade, pela harmonia com a natureza, pela música do mundo, pela fotografia, pelo yoga, por tudo o que lhe desperta os sentidos e o faz sentir vivo", indica a galeria, acrescentando que "esta Exposição de Fotografia dá conta de registos estéticos, do conhecimento e questionamento, da curiosidade e partilha, e são o combustível para o motor do Ser Humano, alavancando o seu desenvolvimento humanista e ecologista em liberdade e responsabilidade".