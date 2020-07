Humberto Vasconcelos destaca “trabalho exemplar” da GESBA

O Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural visitou, esta manhã, uma exploração agrícola, de cultivo de bananeiras, no Lugar de Baixo, Ponta do Sol, que se estende ao longo de quase 5.300 metros quadrados.

No local, Humberto Vasconcelos assistiu ao corte e transporte de banana, felicitou a produtora, Maria Mercês Gonçalves, que está certificada pelo referencial global para as boas práticas agrícolas (GLOBAL GAP), e fez questão de “distinguir e valorizar o trabalho exemplar desenvolvido pela Empresa de Gestão do Sector da Banana (GESBA), mormente durante o período da pandemia”.

Segundo o secretário regional, a GESBA garantiu, através de um rigoroso plano de contingência, “o normal funcionamento da empresa, com modelares condições de segurança, sem prejuízo para os produtores, permitindo que o sector continuasse a crescer”.