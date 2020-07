Conservatório apresenta concerto ‘Rei Artur’

O Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, apresenta amanhã, 17 de Julho, às 18 horas, a suite instrumental da ópera ‘Rei Artur’, no Palácio de São Lourenço, protagonizada pelo ‘Estúdio de Música Antiga’. Um concerto de entrada livre que acontece no âmbito da iniciativa ‘Regresso ao Palácio’, dos Serviços da Área Museológica do Palácio de São Lourenço - Gabinete do Representante da República.

O ensemble de música barroca da classe de conjunto ‘Estúdio de Música Antiga’ é um agrupamento musical composto por 10 alunos do Conservatório, cuja direcção artística é da responsabilidade do Professor Giancarlo Mongelli. Tendo em conta os actuais procedimentos de contingência, o concerto foi aprovado pela Autoridade Regional de Saúde e está condicionado às normas vigentes da pandemia e terá lugares presenciais limitados. Por essa razão, as entradas estão sujeitas à disponibilidade da sala e carecem de marcação prévia, através do telefone 291 202 530.

O ‘King Arthur’ (Rei Artur) é uma semiópera do compositor inglês Henry Purcell, de carácter dramático e composta por cinco actos, com várias partes recitadas, peças instrumentais, árias, duetos, tercetos e coros cantados. Teve a sua primeira representação no Queen’s Theatre de Londres, em 1691 e apresenta um argumento que gira em torno da figura do lendário rei cristão Arthur, tendo como pano de fundo a sua batalha para a libertação da Britânia dos pagãos sáxones. O enredo vê este rei empenhado no resgate da sua amada Emmeline, princesa de Cornualha, raptada pelo seu arqui-inimigo sáxone Oswald. Para completar o quadro do ambiente em que se insere todo o entrecho desta ópera, destaque para a presença de elementos sobrenaturais, como os feiticeiros Merlim e Osmond, os espíritos e génios ligados aos elementos da natureza e Deuses e Deusas da mitologia greco-romana.

O conjunto das peças instrumentais desta ópera, apresentadas no programa deste concerto, têm a função de induzir o ouvinte a entrar no ambiente de cada cena, suscitando, através de particulares e específicas soluções melódicas, rítmicas e harmónicas, as imagens e as sensações apropriadas às diferentes situações.

O resultado, refere o conservatório, é um conjunto de aspectos cavaleirescos, patrióticos, alegóricos, bucólicos e sobrenaturais, perfeitamente traduzidos em música pelo compositor. O elemento sobrenatural encontra-se presente nas cenas da floresta encantada e da terra do gelo. O elemento bucólico-pastoral surge na ária ‘How blessed are shepherds’ e o elemento mitológico-patriótico-alegórico evidencia-se na intervenção de Cupido e nas árias ‘Roud thy coasts’e ‘Firest Isle’. O todo é emoldurado com peças cujo elemento rítmico evidencia fortemente o carácter de dança.