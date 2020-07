O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, promove dois novos projectos, que têm o seu início marcado, para esta sexta-feira, 17 de Julho, às 19 horas, na Quinta Magnólia, com o último concerto agendado para Setembro.

Nos jardins da Quinta Magnólia, os concertos acontecem às sextas-feiras, a partir das 19 horas. O 'Sunset' apresenta-se com um conceito informal de 'esplanada', respeitando as regras de distanciamento. Participam vários artistas, desde Triloco, Stardust Accoustic Project, Lidiane Duailibi, Tiago Sena Silva e os Dixie Land Black & White, banda que excecionalmente, irá actuar no sábado, 12 de Setembro, à mesma hora. Serão concertos de duas horas, com intervalo.

Os concertos de Verão 'Summer Sounds' e que alternam com 'Magnólia Sunset', agendados também às sextas-feiras, às 19 horas, disponibilizam cadeiras para o público, têm a particularidade de abrangerem não só o concelho do Funchal, mas também os espaços tutelados pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, nos concelhos de São Vicente – Solar do Aposento, a 7 de Agosto, com o Quarteto Sofia Almeida e em Machico – no Solar de São Cristóvão, a 21 de Agosto, com Miguel Pires.

No concelho do Funchal, a 24 deste mês e no Museu de Fotografia da Madeira- Atelier Vicente´s, Gualberto e Vitor Anjo; a 28 de Agosto, os jardins do Museu Quinta das Cruzes recebem Madeira Jazz Collective e o Núcleo Histórico de Santo Amaro, Diana Duarte a encerrar os concertos programados.

De destacar que a Quinta Magnólia terá a 4 de Setembro, o concerto com a Orquestra Imperatriz Sissi. Estes concertos terão a duração de uma hora.

Sobre os concertos que têm o seu início marcado para esta sexta-feira, Eduardo Jesus afirma que “esta é também a forma de apoiar os músicos, uma situação que o Governo Regional tem estado sempre atento, porque a retoma turística processa-se de forma gradual e as unidades hoteleiras e restauração estão ainda a dar os primeiros passos; por esta razão, muitos dos músicos que vão actuar nos dois projectos, continuam sem as actuações regulares".

"Por outro lado, pretendemos proporcionar ao público, de forma gratuita, assistir às actuações e dar a conhecer novos projectos, como é o caso da primeira banda, que surgiu precisamente, duramente o confinamento", sustenta.

“Procurámos também, incluir outros espaços, fora do concelho do Funchal, nomeadamente em Machico e São Vicente, nos solares de São Cristóvão e o do Aposento, respectivamente, dando continuidade à política do Governo Regional, de descentralizar a cultura, através do projecto 'Summer Sounds', que inclui também concertos no Museu de Fotografia, na Torre do Capitão e o Museu Quinta das Cruzes” referiu o secretário regional de Turismo e Cultura.