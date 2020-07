Queda de pedras na Estrada dos Anjos danifica veículo

Três pessoas não ganharam para o susto quando esta quarta-feira, por volta das 13 horas, viram o veículo onde seguiam ser atingido por uma queda de pedras, na Ponta do Sol.

Depois de uma ida à praia dos Anjos, um casal e a sua filha menor decidiram regressar a casa pela Estrada Regional 101, via que esteve intransitável não há muito tempo devido a trabalhos de limpeza da escarpa sobranceira à também conhecida como Estrada dos Anjos.

A circular em direcção à Vila da Ponta do Sol, todos os ocupantes da viatura apanharam um valente susto quando subitamente um monte de pedras bateram na viatura. A reacção da condutora foi de não parar por recear que pudessem cair ainda mais pedras. A lamentar ficam os danos materiais registados no pára-brisas e na carroçaria do automóvel.