Pelo menos cinco mortos e sete feridos em dois ataques bombistas na Somália

Pelo menos cinco pessoas morreram e sete ficaram feridas após dois ataques bombistas reivindicados pelos Islâmicos Shebab, na Somália, informaram hoje fontes policiais daquele país africano.

Uma bomba explodiu em Baidoa, a cerca de 250 quilómetros a noroeste de Mogadíscio, num ataque que provocou cinco mortos, horas antes de a polícia intercetar e fazer explodir um carro conduzido por um bombista suicida numa entrada do porto da capital do país, numa tentativa de ataque que causou sete feridos.

O engenho que causou a morte a dois agentes policiais e três civis "estava escondido numa loja perto de um posto de controlo das forças de segurança", explicou o agente Muqtar Isak, citado pela agência Associated Press.

Já o bombista suicida da capital "tentou atingir a esquadra da polícia na entrada do porto, mas as forças de segurança abriram fogo e abateram-no, causando a explosão do veículo", segundo o agente Abdukadir Ahmed, que revelou, ainda, que "dois agentes da polícia e cinco civis ficaram feridos".

Ambos os ataques foram reivindicados pelos Islâmicos Shebab, que continuam a sua ofensiva contra o Estado da Somália e os seus apoiantes internacionais.

A Somália mergulhou no caos após a queda do regime militar do presidente Siad Barre, em 1991, a que se seguiu uma guerra entre líderes tribais e a ascensão dos Shebab.

Afiliados da Al-Qaeda, os Shebab juraram a queda do governo somali, apoiado pela comunidade internacional e por 20.000 homens das forças da União Africana estacionados no país.